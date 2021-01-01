  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

6 حالات وفاة و1863 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الجمعة 27 أغسطس 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 حالات وفاة و1863 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 184، قلقيلية 88، نابلس 278، سلفيت 49، جنين 78، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 93، طوباس 21، الخليل 34، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 4، قطاع غزة 1021".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، قلقيلية 7، نابلس 117، سلفيت 5، جنين 37، رام الله والبيرة 37، طوباس 12، الخليل 6، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 200".


وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة، وحالة في جنين وأخرى في نابلس، وثالثة في سلفيت".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 105 مرضى، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 809,305 بينهم 450,197 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات جديدة للقطاع .. كشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

قرار أردني جديد حول عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

طالبان تُخاطِب العالم : الرجال باللحى أجمل ولم نضرب النساء لأجل الحجاب وتفضّلوا لزيارتنا!

وفاة لاجئ فلسطيني في لبنان بعد رفض المستشفيات استقباله

الأخبار الرئيسية

بينت

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

6128a45c4236045867581f9f

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

2

صور : وصول هنية ومشعل إلى الأردن لتشييع جثمان قيادي من "حماس"

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية