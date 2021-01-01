قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، عصر اليوم، أن اسرائيل في طريقها لجولة جديدة من التصعيد مع قطاع غزة.

ونقل المراسل العسكري للقناة 12 الاسرائيلية شاي ليفي، عن قائد كبير في فرقة غــزة قوله، إنه يتوجب على "الإسرائيليين" أن يعلموا أننا في الطريق إلى تصعيد سواء تمثل ذلك في قتال ليوم واحد ضد غـــزة أو بعملية عسكرية، أو حسب ما نحدد ذلك لأنفسنا.

ووفق ليفي، أضاف: على ما يبدو في الوقت الراهن هذا الأمر "لا مفر منه"، بإمكان المرء أن يقول هناك مصر وقطر وبالتأكيد سيتوسطون لمنع هذا التصعيد، هذا صحيح، لكن مما نراه بأم أعيننا في الميدان أننا في طريقنا إلى ذلك التصعيد.