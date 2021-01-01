نابلس: 33 اصابة جراء قمع الاحتلال مسيرة سليمة في محيط جبل صبيح

نابلس /سما/

أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المعدني والاختناق اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سليمة في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث يواصل الأهالي فعالياتهم الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية المقامة على قمة جبل صبيح.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر احمد جبريل، بإصابة 33 مواطن خلال مواجهات بيتا، 2 بالمطاط و5 وقوع وقنابل، و26 اختناقاً بالغاز، ولا اصابات في بيت دجن

بدوره، قال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل: “إن مسيرة انطلقت باتجاه قمة جبل صبيح بعد أداء صلاة الجمعة على أراضي الجبل بمشاركة نحو ألفي مواطن من بيتا والقرى والبلدات المجاورة رفضًا لإقامة البؤرة الاستيطانية على قمة الجبل وللمطالبة بإزالتها، لكن قوات الاحتلال قمعت المسيرة حين الاقتراب من قمة الجبل”.