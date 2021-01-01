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مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث دهس قرب اللد

الجمعة 27 أغسطس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث دهس قرب اللد



القدس المحتلة /سما/

لقي شاب (20 عاما) مصرعه وأصيب آخران بجروح في حادث دهس على شارع 6 باتجاه الشمال في منطقة اللد، فيما هرب سائق السيارة من المكان.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أن مركز الاستعلامات في المؤسسة تلقى بلاغا، الساعة 04:37، عن حادث دهس ثلاثة شبان، وأقر الطاقم الطبي وفاة أحدهم، وجرى نقل الآخرين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ووصفت إصابتهما بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وباشرت البحث عن السيارة المشتبهة بدهس الشبان.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق الاسرائيلية في البلاد أن 59 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 26 آب/ أغسطس الجاري.

#حادث دهس #مدينة اللد

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