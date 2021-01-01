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8 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم

الجمعة 27 أغسطس 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم



قلقيلية /سما/

أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص أحدهم في القدم نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأدت قنابل الغاز المسيل للدموع إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، كما استهدف الاحتلال مركبة إسعاف بالرصاص المعدني، ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي.

#مواجهات #اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #الجيش الإسرائيلي #قلقيلية #كفر قدوم

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