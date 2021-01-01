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الخليل : جيش الاحتلال يحتجز ٨ صحفيين شرق يطا

الجمعة 27 أغسطس 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : جيش الاحتلال يحتجز ٨ صحفيين شرق يطا



الخليل/سما/

قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا زالت تحتجز ٨ صحفيين داخل سيارات شرطة إسرائيلية، قرب منطقة ام الشقحان شرق مدبنة يطا.

وافاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان قوات الاحتلال احتجزت الصحفيين: رائد الشريف و جميل سلهب ومشهور وحواح و ساري جرادات وعبد المحسن شلالدة و خليل ذويب و ايهاب العلامي. خلال تغطيتهم للاعتصام السلمي الاسبوعي فوق أراضي أم الشقحان المهددة بالمصادرة.

واضاف العمور، وقد قام العشرات من الاهالي والنشطاء اليوم، بتأظية صلاة الجمعة في المنطقة، وسط حشد كبير لقوات الاحتلال الاي احتجزت الصحفيين، وقامت بالاعتداء على عدد من المواطنين.

وتم الاعتداء بالضرب على الصحفيين رائد الشريف مراسل قناة الغد و مشهور وحواح مصور وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

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