الداخلية بغزة: أكثر من 36 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا

غزة / سما /
علقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، على حملة التطعيم "تطعيمك_ أمانة"، والتي تنفذها وزارة الصحة في القطاع، للوصول لأكبر عدد من فئات الشعب الفلسطيني، من أجل تلقي التطعيم والوقاية من كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن أكثر من 36 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ونتوقع تصاعد الإقبال بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.
وأضاف: "نُحيي روح المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون، وإن ذلك يساعد بشكل مباشر في التغلب على تطورات الحالة الوبائية، وبالتالي يجنبنا فرض أية إجراءات من شأنها التأثير على مناحي الحياة العامة".