الداخلية بغزة: أكثر من 36 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا

غزة / سما /

​علقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، على حملة التطعيم "تطعيمك_ أمانة"، والتي تنفذها وزارة الصحة في القطاع، للوصول لأكبر عدد من فئات الشعب الفلسطيني، من أجل تلقي التطعيم والوقاية من كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن أكثر من 36 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ونتوقع تصاعد الإقبال بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

وأضاف: "نُحيي روح المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون، وإن ذلك يساعد بشكل مباشر في التغلب على تطورات الحالة الوبائية، وبالتالي يجنبنا فرض أية إجراءات من شأنها التأثير على مناحي الحياة العامة".