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الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات و1021 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الجمعة 27 أغسطس 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات و1021 إصابة جديدة بـ"كورونا"



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها ثلاث حالات وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4308 فحصًا مخبريًا وتعافي 200 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 126212 إصابة بينها 8544 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 116536 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1132 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 201 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 125 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 175602 شخص.

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