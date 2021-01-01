معروف يشكر "جوال وأوريدو" لدورهما في حملة #تطعيمك_أمانك

غزة / سما /

توجه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، بالشكر من شركتي "جوال واوريدو" لتعاونهما في حملة "#تطعيمك_أمانك".

وقال معروف، "ضمن حملة التوعية والتثقيف بتلقي اللقاح وحث المواطنين شرعت شركتي جوال واوريدو بالاتفاق مع المكتب الإعلامي الحكومي وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات بإرسال رسائل لكافة مستخدمي الشبكتين في قطاع غزة تدعو المواطنين لتلقي اللقاح وتشجيع الاخرين على اخذه".



وأكد أن الحملة الاعلامية تحت وسم #تطعيمك_امانك تلقى رواجا كبيرا وتفاعلا من المواطنين ظهر بتسجيل ارقام قياسية في اقبال المواطنين على التطعيم.



وشكر معروف أبناء شعبنا، مُشيدًا بحالة الوعي واستشعار المسئولية التي يمتازوا بها.

وأوضح أن الحملة مستمرة وتستخدم كافة الوسائل الممكنة عبر شبكات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام منوها إلى بدء موجة اذاعية يومية موحدة للاذاعات المحلية تستمر اسبوع.