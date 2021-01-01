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حماس تبارك لكتلة العزم التحالفية فوزها بانتخابات نقابة المهندسين

الجمعة 27 أغسطس 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك لكتلة العزم التحالفية فوزها بانتخابات نقابة المهندسين



القدس المحتلة / سما /

باركت حركة حماس، اليوم الجمعة، لكتلة العزم الهندسية التحالفية فوزها بانتخابات نقابة المهندسين، متمنيةً لهم كل التوفيق والنجاح في خدمة الشعب الفلسطيني عمومًا والقطاع الهندسي والنقابة بشكل خاص.

وقال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد خلال تصريح صحفي له، إن هذه التجربة الانتخابية الديمقراطية تمثل فوزًا لكل مهندسي الوطن، بل ولكل أبنائه، حيث عبّرت بصورتها النقابية المصغرة عن حضارة شعبنا وإرادته الحرة وتوقه للتغيير. وفق نص بيانه.

وأكد أن التفاعل الواسع من قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا بالانتخابات النقابية دليل على توقه للتغيير والتجديد من خلال التوافق على إجراء الانتخابات العامة والخروج من المأزق الوطني الذي صنعه الاستبداد وكرّسه التفرد والاستحواذ. كما قال.

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