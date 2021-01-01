سطو مسلح على عرس بالطيبة

القدس المحتلة / سما /

نفذ جناة مجهولون عملية سطو مسلح على فرح في مدينة الطيبة، الليلة الماضية، وحاولوا سرقة نقوط العرس.

وفي التفاصيل، اقتحم لصوص حفلة العرس في قاعة الأفراح "الأساطير" بالمنطقة الصناعية في الطيبة، وقاموا بسحب صندوق النقوط من مدخل القاعة فحاول عدد من أهل العرس اعتراضهم، إلا أن أحد الجناة اطلق النار على والد العريس، وهو رئيس لجنة الصلح في المدينة، الحاج محمود نادر حاج يحيى (68 عاما)، ما أسفر عن إصابته بجروح في رجليه وصفت بأنها متوسطة، وذلك إثر فشلهم في سرقة النقوط، وجرى نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

هذا، ووثقت كاميرات المراقبة جريمة السطو المسلح التي نفذها اللصوص في الطيبة. ولم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين.