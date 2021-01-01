بايدن يلتقي بينيت عصر اليوم الجمعة بتوقيت القدس

القدس المحتلة / سما /

​أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة عند الساعة 17:25 بتوقيت القدس. وكان اللقاء المقرر ليوم أمس قد تأجل في أعقاب التفجير الانتحاري الذي نفذه انتحاريات في مطار كابل، وأسفر عن مقتل العشرات، بينهم 13 عسكريا أميركيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بايدن هاتف بينيت، الليلة الماضية. وقال بينيت خلال المحادثة الهاتفية إنه "نقف إلى جانبكم في هذه الظروف الصعبة, كما تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل على مدار سنين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إنه يتوقع أن يستخدم بايدن وبينيت اللقاء من أجل "إعادة بدء" العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد الأزمة في هذه العلاقات بين بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو. وكان يتوقع أن يكون موضوع البرنامج النووي الإيراني الموضوع المركزي خلال اللقاء.

وفي أعقاب التفجير في كابل، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن إلغاء زيارة مقررة لها، بعد غد الأحد، إلى إسرائيل.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن، قال بينيت، مساء الثلاثاء، إنه سيناقش "خططًا لوقف برنامج إيران النوويّ"، مع الرئيس بايدن. وأضاف أنه "سنتطرق إلى عدة جبهات أبرزها الجبهة الإيرانية، وبخاصة القفزة التي حدثت في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا أنه "سنتحدث عن خطط لوقفه".

وتابع بينيت "سنهتمّ ببعض الإجراءات لتعزيز التفوق العسكري الإسرائيليّ، إلى جانب التعامل في مجالات الاقتصاد، والهايتك، والابتكار، وأزمة المناخ التي تزعجنا جميعًا، وبالطبع مجابهة كورونا".

وانتهى إلى القول إن "هناك حكومة جديدة في الولايات المتحدة وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أحمل معي روحا جديدة من التعاون، تعتمد على علاقة خاصة وطويلة الأمد بين البلدين".