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الصحة بغزة تعلن عن أعداد المواطنين الذين تحصلوا على لقاح كورونا في اليوم الثاني

الجمعة 27 أغسطس 2021 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن عن أعداد المواطنين الذين تحصلوا على لقاح كورونا في اليوم الثاني



غزة / سما /

​أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن أعداد المواطنين الذين تحصلوا على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم  ضد فيروس كوفيد19 (تطعيمك_امانك).

وقالت الوزارة إن هناك اقبال لافت من الفئة المستهدفة على حملة التطعيم، مشيرة إلى أن اليوم الثاني تم فيه تطعيم 21500 مواطن بجرعة أولى. وهذا يشير الى وعي وحرص المواطنين واهتمامهم بتلقي اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن إقبال الناس الكثيف على حملة التطعيم، استدعى من اللجان المختصة، وتسهيلاً على المواطنين في تلقيهم للخدمة، التوسع في فتح مراكز جديدة للتطعيم على مدار الأسبوع بالإضافة إلى تمديد العمل لفترة مسائية في عدد من المراكز الحكومية والأنروا وحملات مجتمعية في المساجد والأندية وإقامة الخيام الطبية في الساحات العامة.

من جانبه أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أن غزة حققت رقمًا قياسيًا اليوم في الاقبال على مراكز التطعيم.

وأكد معروف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن 21500 مواطنًا قد تلقوا التطعيم اليوم فقط.

وقال معروف، "كلنا أمل أن نصل قريبا إلى تطعيم الغالبية العظمى من المجتمع لتحقيق المناعة المجتمعية والحفاظ على استمرار الحياة بصورتها الطبيعية بعيدا عن الإجراءات الاحترازية وتعطيل المصالح المختلفة".

وشكر معروف الشعب الفلسطيني بغزة لاستشعاره الخطر المحدق به مع دخول الموجة الثالثة وظهور المتحور دلتا، فكان على قدر المسئولية.

وتابع "الشكر موصول لوزارة الصحة والطواقم التي بذلت الجهد من أجل التخفيف على أبناء شعبنا بافتتاح مراكز تطعيم جديدة وتمديد العمل للفترة المسائية".

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