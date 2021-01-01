  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع عدد ضحايا تفجيري مطار كابل الى اكثر من 100 شخص بينهم 13 جندي امريكي

الجمعة 27 أغسطس 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد ضحايا تفجيري مطار كابل الى اكثر من 100 شخص بينهم 13 جندي امريكي



وكالات

​نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية أن العدد الإجمالي لضحايا تفجيري مطار كابل، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 مواطنا أفغانيا، علاوة على 13 جنديا أمريكيا، حسب البنتاغون.

وكان انفجاران وقعا يوم الخميس بالقرب من مطار كابل، أحدهما بالقرب من فندق البارون، حيث تجمع، بحسب تقارير إعلامية، أجانب بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون. الانفجار الأول نفذه انتحاري ثم انفجرت سيارة مفخخة.

وذكرت وسائل الإعلام  أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطار كابل. وتعتقد الولايات المتحدة أن ولاية خراسان التابعة لهذا التنظيم متورطة في التفجيرين.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بالتحضير لتوجيه ضربات ضد قادة وأهداف "داعش خراسان"، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم.

وكانت حركة طالبان شنت، على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، هجوما واسعا واستولت على جميع المدن الكبرى، وأعلنت انتهاء حرب العشرين عاما.

والآن يتم حل مسألة آلية إدارة الدولة. وكما صرح مصدر مقرب من السلطات الجديدة لوكالة نوفوستي، سيكون ذلك عبر مجلس يتكون من 12 عضوا.

ولا تزال مقاطعة بنجشير المنطقة الوحيدة خارج سيطرة طالبان، حيث تتواجد قوات بقيادة أحمد شاه مسعود.

في هذه الأثناء، تتواصل عمليات إجلاء الأجانب والسكان المحليين الذين تعاونوا مع التحالف عبر مطار العاصمة الأفغانية. ولقي في الأيام الأولى، وبسبب التدافع والذعر والنيران التحذيرية، العديد من الأشخاص حتفهم، وقتل البعض بعد أن سقط من طائرة كان تشبث بها قبل إقلاعها.

الأكثر قراءة اليوم

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

قرار أردني جديد حول عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين

هاليفي : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع والتصعيد خيار أخير بالنسبة لنا

قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا

طالع .. الصحة تعلن إضافة نقاط تطعيم جديدة ضد كورونا في غزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

عاموس يادلين: احتمالات اندلاع جولة تصعيد جديدة مع غزة تتزايد.. وهذه الطريقة الوحيدة لمنعها

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية