طقس اليوم: أجواء حارّة ورطبة

رام الله / سما /

​: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات، وتسود أجواء تميل الى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر ثم ترتفع الحرارة سريعاً، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق مع رطوبة منخفضة الى متوسطة في المناطق الداخلية ومتوسطة الى عالية في السواحل والسهل الساحلي، وأجواء حارة جداً في الأغوار والبحر الميت وطوباس وطبريا والنقب والسفوح الشرقية من جبال الضفة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً بشكل عام مع رطوبة مرتفعة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





