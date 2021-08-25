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سيدة أمريكية تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها على الطريق السريع (فيديو)

الجمعة 27 أغسطس 2021 06:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيدة أمريكية تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها على الطريق السريع (فيديو)



وكالات

فوجئت سيدة في الولايات المتحدة باصطدام طائرة بسيارتها على طريق سريع في ولاية كاليفورينا.

وحسب شبكة "سي إن إن" فإن فيكتوريا روبرتس كانت تتنقل بالسيارة بصحبة حفيدتها إيفي يوم الثلاثاء الماضي عندما هبطت طائرة اضطراريا وضربت سيارتهما.

وقالت إنها سمعت صوت ارتطام قوي وظنت في بداية الأمر، أن شاحنة اصطدمت بسيارتها، إلا أنها فوجئت بأنها طائرة.

​وأشارت إلى أنها عندما خرجت من السيارة رأت طائرة متعطلة بدون جناحها اليمين تبين أنه في الجزء الخلفي من سيارتها.

وذكرت الشرطة أن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية بينما كانت في طريقها لمنطقة لاهويا الأمر الذي اضطرها للهبوط على الطريق السريع لتضرب 4 سيارات.

بدورها، قالت الحفيدة البالغة من العمر 7 سنوات: "سمعنا صوتا عاليا وصرخت جدتي وقالت أغلقي عينيك وفمك واخرجي من السيارة، لكن الباب الخلفي كان متعطلا وكان هناك سائل وزجاج في جميع أنحاء السيارة".

ولم تتمكن إيفي التي كانت غارقة هي وجدتها بوقود الطائرة، من الخروج إلا بمساعدة سيدة شاهدة على الحادث.

#طائرة #حوادث #الطريق #الولايات المتحدة الأمريكية #كاليفورنيا

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