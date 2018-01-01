الخليفي يكشف حقيقة دخول سان جيرمان في مفاوضات لضم رونالدو

وكالات

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم دخوله في أي مفاوضات لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال الخليفي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" عن شائعات انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان: "لم نفكر حتى في ذلك".

ويرغب النجم البرتغالي في الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الصيف الحالي، بسبب سوء علاقته بالإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدير الفني الجديد "للبيانكونيري"، وسط اهتمام من مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه.



وأكدت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال مواطنه رونالدو، سافر اليوم الخميس إلى مدينة تورينو، من أجل الدخول في محادثات مع إدارة السيدة العجوز، لحسم مستقبل اللاعب.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن خورخي مينديز لم يتوصل لأي اتفاق مع إدارة نادي ​يوفنتوس.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) انضم إلى صفوف يوفنتوس صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد الإسباني، مقابل 117 مليون يورو، وشارك في 44 مباراة بقميص "البيانكونيري" خلال الموسم الماضي، وسجل فيها 36 هدفا وصنع 4 آخرين، في كل المسابقات، وتوج هدافا للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا.