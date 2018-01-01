  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الخليفي يكشف حقيقة دخول سان جيرمان في مفاوضات لضم رونالدو

الجمعة 27 أغسطس 2021 06:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليفي يكشف حقيقة دخول سان جيرمان في مفاوضات لضم رونالدو



وكالات

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم دخوله في أي مفاوضات لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال الخليفي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" عن شائعات انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان: "لم نفكر حتى في ذلك".

ويرغب النجم البرتغالي في الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الصيف الحالي، بسبب سوء علاقته بالإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدير الفني الجديد "للبيانكونيري"، وسط اهتمام من مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه.


وأكدت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال مواطنه رونالدو، سافر اليوم الخميس إلى مدينة تورينو، من أجل الدخول في محادثات مع إدارة السيدة العجوز، لحسم مستقبل اللاعب.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن خورخي مينديز لم يتوصل لأي اتفاق مع إدارة نادي ​يوفنتوس.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) انضم إلى صفوف يوفنتوس صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد الإسباني، مقابل 117 مليون يورو، وشارك في 44 مباراة بقميص "البيانكونيري" خلال الموسم الماضي، وسجل فيها 36 هدفا وصنع 4 آخرين، في كل المسابقات، وتوج هدافا للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا.

#باريس سان جيرمان #ناصر الخليفي #رونالد #كرة القدم #البرتغال #كريستيانو رونالدو #اليوفي

الأكثر قراءة اليوم

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

هاليفي : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع والتصعيد خيار أخير بالنسبة لنا

قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا

قرار أردني جديد حول عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين

الأخبار الرئيسية

عاموس يادلين: احتمالات اندلاع جولة تصعيد جديدة مع غزة تتزايد.. وهذه الطريقة الوحيدة لمنعها

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية