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فضيحة مدوية.. ايقاف لاعب مانشستر سيتي بتهمة الاغتصاب والاعتداء

الجمعة 27 أغسطس 2021 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة مدوية.. ايقاف لاعب مانشستر سيتي بتهمة الاغتصاب والاعتداء



لندن/سما/

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مدافعه الفرنسي بنجامين ميندي بعد أن وجهت له رسميا 4 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وحبسه على ذمة التحقيق.

وسيمثل بنجامين ميندي مدافع فريق مانشستر سيتي، ومنتخب فرنسا، أمام محكمة تشيستر الابتدائية يوم الجمعة.

وحسب بيان الشرطة الإنجليزية، فإن ميندي متهم باغتصاب ثلاث فتيات، بالإضافة إلى تهمة اعتداء جنسي، وهو ما يمكن أن يقضي تماما على مسيرة اللاعب في حالة إدانته.

ورد مانشستر سيتي سريعا على بيان الشرطة الإنجليزية بإعلان إيقاف ميندي، في بيان رسمي مقتضب عبر موقعه على شبكة الإنترنت.

وجاء في بيان النادي: "يمكن لمانشستر سيتي تأكيد أنه عقب اتهامه من قبل الشرطة اليوم، تم إيقاف بنجامين ميندي على ذمة التحقيق".

واختتم اليبان: "الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية".

وأصدرت شرطة شيشاير بيانا للإعلان عن الأمر جاء فيه: "فوضت دائرة الادعاء الملكية شرطة شيشاير بتوجيه الاتهام إلى رجل على صلة بمزاعم اعتداء جنسي".

وأضاف البيان: "بنجامين ميندي، 27 عاما، متهم بأربع تهم اغتصاب، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، التهم تتعلق بثلاثة مشتكين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، ويزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021".

وأكمل البيان: "ميندي تم وضعه في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في تشيستر يوم الجمعة 27 أغسطس".

وأردف: "دائرة الادعاء الملكية تود تذكير الجميع بأن الإجراءات الجنائية ضد ميندي حية، وأن له الحق في محاكمة عادلة".

واختتم بيان الشرطة الإنجليزية: "من المهم للغاية ألا يكون هناك إبلاغ أو تعليق أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت يمكن أن تضر بأي شكل من الأشكال بالإجراءات الجارية".

#مانشستر سيتي #بنجامين ميندي #اغتصاب #الاعتداء الجنسي

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