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"أونروا" تدعو إلى إجراء تحقيق في قتل الاحتلال للفتى عماد حشاش

الجمعة 27 أغسطس 2021 05:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تدعو إلى إجراء تحقيق في قتل الاحتلال للفتى عماد حشاش



غزة/سما/

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، إسرائيل إلى إجراء تحقيق في قتل الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، أول أمس الثلاثاء.

وأعربت أونروا في بيان لها، عن حزنها الشديد لاستشهاد عماد حشاش البالغ من العمر (15 عاماً) خلال اشتباكات أعقبت عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة.


وقال البيان إن عماد طالب الصف التاسع في مدرسة (بلاطة للبنين 1) التابعة للوكالة الأممية كان يقف على سطح منزله عندما أصيب في رأسه بالرصاص الحي، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

واستشهد حشاش، صباح الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم بلاطة، لاعتقال أحد المطلوبين لديها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حينه، إن قوة تابعة له رصدت مشتبها به يمسك بيديه جسما كبيرا محاولا إلقائه على جندي كان يقف تحت مبنى في المخيم، بينما رد الجنود بإطلاق النار نحوه ورصد إصابته دون وقوع إصابات في صفوف القوة.

ودعت أونروا في بيانها قوات جيش الاحتلال، إلى ضبط النفس في استخدام القوة وتقليل الخسائر، مطالبة إسرائيل بالتحقيق في هذه الوفيات واستخدام الرصاص الحي ومحاسبة من ينتهك المعايير الدولية.

وبحسب البيان، استشهد 59 مواطناً في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 22 لاجئاً و13 طفلاً وأصيب أكثر من 900 منذ بداية العام الجاري.

#اونروا #عماد حشاش #الاحتلال الاسرائيلي

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