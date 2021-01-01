هنية ومشعل يصلان عمّان الجمعة.. و"حماس" تشكر العاهل الأردني

عمان/سما/

كشف عزت الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وخالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، سيصلان إلى عمّان اليوم الجمعة.

وأوضح الرشق أن الزيارة "تأتي للمشاركة في تشييع جثمان المجاهد المجاهد إبراهيم غوشة رحمه الله", وقال الرشق: ‏كل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد الراحل غوشة"

. وتوفي غوشة، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنيّة عمّان، وهو أحد أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن عمر ناهز (85 عاما). ومن المقرر أن يشيع جثمان غوشة الذي شغل عدة مواقع قيادية في حركة "حماس"، وكان أول ناطق رسمي باسم الحركة، عقب صلاة الجمعة غدًا، من مسجد الجامعة الأردنية.