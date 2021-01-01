  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية ومشعل يصلان عمّان الجمعة.. و"حماس" تشكر العاهل الأردني

الجمعة 27 أغسطس 2021 05:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية ومشعل يصلان عمّان الجمعة.. و"حماس" تشكر العاهل الأردني



عمان/سما/

كشف عزت الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وخالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، سيصلان إلى عمّان اليوم الجمعة.

وأوضح الرشق أن الزيارة "تأتي للمشاركة في تشييع جثمان المجاهد المجاهد إبراهيم غوشة رحمه الله", وقال الرشق: ‏كل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد الراحل غوشة"

. وتوفي غوشة، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنيّة عمّان، وهو أحد أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن عمر ناهز (85 عاما).  ومن المقرر أن يشيع جثمان غوشة الذي شغل عدة مواقع قيادية في حركة "حماس"، وكان أول ناطق رسمي باسم الحركة، عقب صلاة الجمعة غدًا، من مسجد الجامعة الأردنية.

#اسماعيل هنية #خالد مشعل #ملك الاردن #ابراهيم غوشة #الملك عبدالله الثاني #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

هاليفي : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع والتصعيد خيار أخير بالنسبة لنا

قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا

قرار أردني جديد حول عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين

الأخبار الرئيسية

عاموس يادلين: احتمالات اندلاع جولة تصعيد جديدة مع غزة تتزايد.. وهذه الطريقة الوحيدة لمنعها

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية