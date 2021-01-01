دكتوراة محمد رمضان تثير جدلا واسعا

وكالات/سما/

جدل واسع أحدثه إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين وكذلك نقيب الممثلين في لبنان، كما أعلن حصوله على لقب "سفير الشباب العربي" من "المركز الثقافي الألماني" في لبنان.

هذا الأمر قوبل بالاحتفاء من جانب جمهور المطرب والممثل المصري، قبل أن يشكك البعض في الأمر، وتعلن بعض الجهات عن تبرأها مما حدث.



وقد أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً تحدث فيه عن تكريم محمد رمضان خلال مهرجان يحمل اسم "أفضل الدولية" أقيم في كازينو لبنان. وأكدت أنها لم تشارك في الحدث من قريب أو من بعيد على عكس ما يتردد، كما أنها ليست الجهة المخولة منح ألقاب السفراء أو غيرها من الألقاب.

وأوضحت النقابة أنها "على مدار التاريخ لم تمنح أي فنان أي لقب"، وترفض أن "يتم الزج باسمها وتاريخها في مواضيع سطحية".



وبطريقة غير مباشرة، ردت السفارة الألمانية بالقاهرة على الأمر، وذلك عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بعد أن نشرت تأكيداً على أن ليس كل ما يحمل اسم "الألماني" تكون له صفة رسمية بألمانيا. وأكدت أن ما يسمى بـ"المركز الثقافي الألماني في لبنان" لا علاقة له بالحكومة الألمانية.

كما انتشرت تصريحات منسوبة إلى فريد بوسعيد رئيس نقابة محترفي الموسيقى بلبنان تؤكد أن النقابة "لا علاقة لها بتكريم محمد رمضان ومنحه الألقاب"، خاصة وأن النقابة "ليس من حقها منح أي لقب لأي فنان".



وفي ظل الجدل الذي حدث، لم يعلق محمد رمضان على الأمر أو يفسره، واكتفى بنشر مقطع فيديو جديد له أثناء مشاركته في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا انفجار مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني.



سخر الفنان المصري خالد سرحان من حصول الفنان محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية حسبما أعلن عبر "فيسبوك".





و هاجم الداعية حاتم الحويني نجل الداعية الإسلامي أبو إسحاق الحويني الفنان المصري محمد رمضان، بعد إعلان الأخير حصوله على دكتوراه فخرية في التمثيل، ولقب سفير الشباب العربي.

وقال الحويني عبر "فيسبوك": "يبدو أن النكبات التي أحاطت بالشقيقة لبنان ليست فقط سياسية أو اقتصادية! بل للأسف ثقافيه وفـكرية كحال غالبية الدول العربية والإسلامية إلا من رحم الله!.. فالويل ثم الويل لأمة يقودها التافهون".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أن من كتب في هذه الدكتوراه الفخرية محض كذب وزور!.. العجيب أن هذا الشخص لا يختلف عليه أحد في أنه ينشر البلطجة والعنف والفساد ويدمر الأخلاق في مجتمعاتنا عبر كل أعماله!.

واختتم قائلا: "صدق الذي لا ينطق عن الهوى نبينا حينما قال: لا تقوم الساعة .

و قال نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر إن الشهادة التي حصل عليها الفنان محمد رمضان في التمثيل والأداء الغنائي من المركز الثقافي الألماني في لبنان، غير معتمدة في مصر نهائيا.

وأضاف شاكر أن "الجائزة ليس لها أي قيمة سوى شرائها ووضعها على الحائط في المنزل والتقاط الصور بجانبها فقط".

وتابع في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن "هناك بعض الأشخاص الطيبة التي تصدق هذا الكلام حول حصول محمد رمضان على لقب الدكتوراه في التمثيل والغناء ولكن هذا غير صحيح وأن الشهادات المباعة ليس لها قيمة وغير معتمدة".