تحالف حركتي حماس والشعبية يفوز برئاسة نقابة المهندسين في الضفة

رام الله/سما/

فاز تحالف حركتي حماس والجبهة الشعبية برئاسة نقابة المهندسين في محافظات الضفة الغربية.

وحازت المهندسة نادية حبش ممثلة قائمة العزم على ثقة المهندسين في الانتخابات بمنصب نقيب المهندسين للدورة العشرين 2021 - 2024، على أن يستمر فرز باقي النتائج في كافة المحافظات.

وتوجه منذ صباح اليوم آلاف المهندسين في مختلف محافظات الضفة الغربية للتصويت لانتخابات المهندسين، وانتهى الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، لتبدأ بعدها عملية الفرز.

وكان من المقرر أن يصوت ما لا يقل عن 11 ألف مهندس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين للدورة تمتد من عام 2021-2024.

ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مستوى الضفة الغربية ويترشح له أربعة مرشحين وهم رئيس النقابة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويتم اختيارهم بشكل مباشر على مستوى الضفة الغربية.

كما يتكون مجلس النقابة من 11 عضوا أخرين يترأسون أفرع المحافظات الـ 11 التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة الغربية.