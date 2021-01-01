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الحرب الاخيرة قد انتهت بقناعتين مختلفتين

عاموس يادلين: احتمالات اندلاع جولة تصعيد جديدة مع غزة تتزايد.. وهذه الطريقة الوحيدة لمنعها

الخميس 26 أغسطس 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاموس يادلين: احتمالات اندلاع جولة تصعيد جديدة مع غزة تتزايد.. وهذه الطريقة الوحيدة لمنعها



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس السابق لـ شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" - اللواء احتياط عاموس يادلين، إن الطريقة الوحيدة لمنع صراع جديد مع حماس هو التنازل عن كل الامور التي يجب ان نتنازل عنها، مشيرا الى أن الطرفين (حماس واسرائيل) مقتنعان انه قد انتصر على الاخر في جولة الحرب الاخيرة . 

وتوقع اللواء عاموس يادلين في تصريح لراديو 103 الاسرائيلي، جولة تصعيد جديدة مع حماس قريبة لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، موضحا أن الفجوة بين الطرفين كبيرة ولا يمكن الوصول فيها لاتفاق . 

وأكد يادلين، أن منع المواجهة الجديدة يتم في حال تنازلت "اسرائيل" عن كل القضايا التي قالت سابقا انها لن تتنازل عنها . 

ولفت يادلين الى ان الحرب الاخيرة قد انتهت بقناعتين مختلفتين، مشيرا الى أن "اسرائيل" ترى انها انتصرت وجلبت الردع على الاقل لخمسة سنوات ولكنهم لا يلاحظون ان الردع لم يصمد لخمسة شهور , ومن جهة حماس يرون انهم قد احرزا انجازات مهمة وكبيرة من الجانب السياسي والداخل الفلسطيني . 

ووفق يادلين، فإنه عندما يعتقد الطرفان بالانتصار هنا يضعف الردع ويتراجع.

وأضاف:  حماس و"اسرائيل" لا يرون ان هناك قضايا كثيرة خلافية وبحاجة لنقاش , فالسنوار يطلب اعادة الامور الى ما قبل جولة التصعيد الاخيرة , " المال القطري , مساحة الصيد....الخ , وفي "اسرائيل " يطلبون اعادة جثث الجنود والمدنيين "الاسرائيليين" , وهذا  لن يقبل به السنوار .

#حركة حماس #اسرائيل #يحيي السنوار #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #الجنود الاسرى #صفقة تبادل الأسرى #معابر غزة #حصار غزة

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