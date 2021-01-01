اتحاد المقاولين: إشراف وزارة الأشغال ساهم في نجاح انتخابات الاتحاد

غزة /سما/

شكر مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينييين بغزة وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمحافظات الجنوبية على مرافقتهم للعملية الانتخابية منذ بدايتها حتى اعلان فوز المجلس الجديد.

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينييين م. علاء الأعرج على الدور الهام الذي قاده وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمحافظات الجنوبية م. ناجي سرحان، ورئيس دائرة العطاءات المركزية م. عماد حمادة من خلال تواجدهم ومتابعتهم الحثيثة لانتخابات اتحاد المقاولين مرحلة بمرحلة حتى إتمام العملية الديمقراطية.

وشدد م. الأعرج على أن الوزارة وطواقمها شريكة في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يساهم في تطوير قطاع الإنشاءات الحيوي.

واعتبر الأعرج أن العلاقة التكاملية بين الاتحاد والوزارة تعد حجر الأساس لعملية الاعمار والتنمية ومواجهة أزمة البطالة بما يخدم مصالح شعبنا.