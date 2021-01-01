  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تعلن أسماء الفائزين بحملة "تطعيمك أمانة"

الخميس 26 أغسطس 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعلن أسماء الفائزين بحملة "تطعيمك أمانة"



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، عن أسماء عشرة فائزين بحملة "تطعيمك أمانك" بواقع 200 دولار لكل فائز.

والفائزون بعد إجراء مراسم السحب وفق وزارة الصحة بغزة، هم:

 فتحية صبح حسين النجار من سكان شمال قطاع غزة .

خضرة مصطفى اسماعيل أبو طيبة من بني سهيلا شرق خان يونس.

غازي محمد حماد التعبان من منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى.

وجيه محمد سالم صادق من محافظة خان يونس.

حسين مصباح حسين الرنتيسي من شمال قطاع غزة.

خالد اسماعيل جحجوح من محافظة غزة.

حمدي العبد سلامة شرير من محافظة غزة.

كامل جادالله سليم ارحيم من محافظة غزة.

فاطمة فايق محمد زبدة من محافظة غزة.

عبدالرؤوف عطيه خليل ابو فودة من محافظة رفح.

وكانت الصحة بغزة، قد أعلنت عن حملة سحب يومية على 10 مكافأت مالية قيمة المكافأة 200 دولار لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت أن الحملة ستبدأ من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولمدة شهر وسيتم في نهاية الحملة السحب على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين.

#غزة #وزارة الصحة #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

فيديو: فلسطينية تعثر على ابنها المفقود منذ عامين في الجزائر

الأخبار الرئيسية

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية