الصحة تعلن أسماء الفائزين بحملة "تطعيمك أمانة"

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، عن أسماء عشرة فائزين بحملة "تطعيمك أمانك" بواقع 200 دولار لكل فائز.

والفائزون بعد إجراء مراسم السحب وفق وزارة الصحة بغزة، هم:

فتحية صبح حسين النجار من سكان شمال قطاع غزة .

خضرة مصطفى اسماعيل أبو طيبة من بني سهيلا شرق خان يونس.

غازي محمد حماد التعبان من منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى.

وجيه محمد سالم صادق من محافظة خان يونس.

حسين مصباح حسين الرنتيسي من شمال قطاع غزة.

خالد اسماعيل جحجوح من محافظة غزة.

حمدي العبد سلامة شرير من محافظة غزة.

كامل جادالله سليم ارحيم من محافظة غزة.

فاطمة فايق محمد زبدة من محافظة غزة.

عبدالرؤوف عطيه خليل ابو فودة من محافظة رفح.

وكانت الصحة بغزة، قد أعلنت عن حملة سحب يومية على 10 مكافأت مالية قيمة المكافأة 200 دولار لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت أن الحملة ستبدأ من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولمدة شهر وسيتم في نهاية الحملة السحب على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين.