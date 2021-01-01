آيريس ميديا" تحتلّ مرتبة متقدمة في تصنيف الشركات الإعلامية بالإمارات

ابو ظبي / سما/

كشفت دراسة حديثة أجراها موقع "أفضل الشركات الناشئة في آسيا" (Best start up Asia) عن تصدّر شركة "آيريس ميديا" للخدمات الإعلامية المرتبة الأربعين من بين 66 شركة إعلامية رائدة في الإمارات لعام 2021.

وتمّ تصنيف هذه الشركات الإخبارية وفقاً لتبنّيها مجموعة متنوّعة من الأساليب لابتكار صناعة الأخبار، وتتمتّع بمصداقية استثنائية تستحقّ معها المُتابعة. وقام الموقع باختيار الشركات من مُختلف الأحجام من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الراسخة مثل: نبض بالعربية، الخليج تايمز، صحيفة الناشيونال، العربية، هوسبيتاليتي، غولف نيوز، آي تي بي. نت، دبي للإعلام، سكاي نيوز عربية، وتومسون رويترز، بناءً على أدائها المُتميّز ضمن فئات التعاون، الأفكار الابتكارية، الطرق المُبتكرة للتسويق، المُنتج المُبتكر، النمو، النمو الاستثنائي، استراتيجية النمو الاستثنائية، الإدارة والتأثير الُمجتمعي.

وبهذه المناسبة قال الدكتور جمال المجايدة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "آيريس ميديا" للخدمات الإعلامية - ابوظبي : "يُسعدنا أن تحظى الشركة بهذا التصنيف ضمن الشركات الإعلامية الرائدة في الإمارات، والذي يُسهم في التأكيد على تميّز خدماتنا القائمة على الصدق والشفافية وإيصال المعلومة الصحيحة في وقتها".

واختتم تصريحه بالقول: "نحرص في شركة آيريس ميديا على تقديم خدمات متنوّعة ومنتجات راقية تفوق في مُعظم الأحيان توقّعات كافة عملائنا. ونتطلّع إلى مواصلة الريادة والتميّز في مجال الخدمات الإعلامية التي تُبرز الصورة المُشرقة لدولة الإمارات في مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها لدور الإعلام المحلي في مساندة جهود التطوير سعياً إلى بلوغ أرقى مستويات التميز لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً النموذج والقدوة للدول الرائدة في إرساء أسس المستقبل الذي يوفّر كافة مقومات التقدّم والازدهار للقاطنين على أراضيها".