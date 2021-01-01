  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: تسليم مكرمة رئاسية لجمعية تأهيل ورعاية الكفيف

الخميس 26 أغسطس 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

 سلم محافظ جنين أكرم الرجوب، ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية  في مكتب الرئاسة رائدة الفارس، اليوم الخميس، رئيسة جمعية تأهيل ورعاية الكفيف لطيفة النفاع،  مكرمة رئاسية عبارة عن مساعدة مالية بقيمة (15 ألف دولار)، لصالح مدرسة النور للمكفوفين التابعة لها.

وشكرت النفاع الرئيس محمود عباس على رعايته لأبناء شعبه وثقته بدور الجمعية الإنساني والتعليمي وتقديمه المساعدة لها باستمرار.

من جهتهما، أكد الرجوب والفارس أن العمل قائم للبحث عن سبل كفيلة لاستمرار دعم المؤسسات الخيرية التي تحتضن أبناء شعبنا من ذوي الإعاقة، وتوسيع مجالات عملها وتطويرها.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

فيديو: فلسطينية تعثر على ابنها المفقود منذ عامين في الجزائر

الأخبار الرئيسية

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية