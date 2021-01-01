جنين: تسليم مكرمة رئاسية لجمعية تأهيل ورعاية الكفيف

جنين / سما /

سلم محافظ جنين أكرم الرجوب، ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في مكتب الرئاسة رائدة الفارس، اليوم الخميس، رئيسة جمعية تأهيل ورعاية الكفيف لطيفة النفاع، مكرمة رئاسية عبارة عن مساعدة مالية بقيمة (15 ألف دولار)، لصالح مدرسة النور للمكفوفين التابعة لها.

وشكرت النفاع الرئيس محمود عباس على رعايته لأبناء شعبه وثقته بدور الجمعية الإنساني والتعليمي وتقديمه المساعدة لها باستمرار.

من جهتهما، أكد الرجوب والفارس أن العمل قائم للبحث عن سبل كفيلة لاستمرار دعم المؤسسات الخيرية التي تحتضن أبناء شعبنا من ذوي الإعاقة، وتوسيع مجالات عملها وتطويرها.