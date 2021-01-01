توقيع اتفاقية تجديد التوأمة بين أثينا وبيت لحم

بيت لحم / سما /

وقع رئيس بلدية بيت لحم انطوان سلمان، ورئيس بلدية أثينا كوستاس باكويانيس، اتفاقية تجديد التوأمة والشراكة بين المدينتين.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعت في دار بلدية أثينا، التعاون في المجالات الثقافية والفنية والسياحية، وقطاعات الشباب، والحفاظ على البيئة وإدارة النفايات الصلبة ومفاهيم الإدارة العامة وخدمات الجمهور، وتشجيع تبادل الزيارات وتشجيع التعاون التجاري بين أقطاب القطاع الخاص بالمدينتين، بما يساهم في تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين.

واستندت الاتفاقية على مذكرة التفاهم السابقة التي وقعت عام 1986، وتم الاتفاق على أن تكون مدة الاتفاقية الجديدة خمس سنوات قابلة للتجديد والتطوير .

وأشار المتحدثون في كلماتهم إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الفلسطيني واليوناني، وضرورة تطويرها بشكل دائم بما يخدم المبادئ والمصالح المشتركة، والعمل من أجل وصول شعبنا إلى حريته واستقلاله الوطني، ومن أجل ازدهار اليونان وتحقيق السلام والاستقرار في كل المنطقة، وفق أسس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب.

كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية مماثلة بين مدينتي الخليل وديستومو قبل نهاية العام الجاري.