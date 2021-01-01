  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع اتفاقية تجديد التوأمة بين أثينا وبيت لحم

الخميس 26 أغسطس 2021 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية تجديد التوأمة بين أثينا وبيت لحم



بيت لحم / سما /

وقع رئيس بلدية بيت لحم انطوان سلمان، ورئيس بلدية أثينا كوستاس باكويانيس، اتفاقية تجديد التوأمة والشراكة بين المدينتين.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعت في دار بلدية أثينا، التعاون في المجالات الثقافية والفنية والسياحية، وقطاعات الشباب، والحفاظ على البيئة وإدارة النفايات الصلبة ومفاهيم الإدارة العامة وخدمات الجمهور، وتشجيع تبادل الزيارات وتشجيع التعاون التجاري بين أقطاب القطاع الخاص بالمدينتين، بما يساهم في تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين.

واستندت الاتفاقية على مذكرة التفاهم السابقة التي وقعت عام 1986، وتم الاتفاق على أن تكون مدة الاتفاقية الجديدة خمس سنوات قابلة للتجديد والتطوير .

وأشار المتحدثون في كلماتهم إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الفلسطيني واليوناني، وضرورة تطويرها بشكل دائم بما يخدم المبادئ والمصالح المشتركة، والعمل من أجل وصول شعبنا إلى حريته واستقلاله الوطني، ومن أجل ازدهار اليونان وتحقيق السلام والاستقرار في كل المنطقة، وفق أسس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ حق  تقرير المصير للشعوب.

كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية مماثلة بين مدينتي الخليل وديستومو قبل نهاية العام الجاري.

#بلدية بيت لحم #بلدية أثينا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

فيديو: فلسطينية تعثر على ابنها المفقود منذ عامين في الجزائر

الأخبار الرئيسية

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية