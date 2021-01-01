  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصفدي ولازاريني يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا

الخميس 26 أغسطس 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي ولازاريني يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا



عمان - سما -

 بحث نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، التحضيرات الجارية بالتنسيق مع مملكة السويد لعقد المؤتمر الدولي لدعم الوكالة.

وأكد الصفدي ولازاريني أهمية المؤتمر الدولي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة ومستدامة لضمان استمرار دعم الوكالة، وحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف طالباً وطالبة في مدارسها بمناطق عملها الخمسة، وفق تكليفها الأممي.

وشدد الصفدي على ضرورة استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد، تمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودون انقطاع.

بدوره، ثمن لازاريني الجهود الموصولة والمستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير الدعم المالي والسياسي الدولي للوكالة.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

فيديو: فلسطينية تعثر على ابنها المفقود منذ عامين في الجزائر

الأخبار الرئيسية

بينت

قناة عبرية: بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل بشأن الاستيطان والضم والمفاوضات

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية