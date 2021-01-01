  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الديمقراطية" تزور وتكرم مئات الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة غزة

الخميس 26 أغسطس 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية" تزور وتكرم مئات الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة غزة



غزة / سما /

اختتمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة "التوجيهي" بمحافظة غزة.

وقام وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية وإطارهما الطلابي «اتحاد لجان الطلبة الثانويين»، والنسائي «اتحاد لجان العمل النسائي»، إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمات العمالية والعلاقات الوطنية، في محافظة غزة بفروع الشاطئ والشيخ رضوان والصبرة والدرج والشجاعية، بزيارة المئات من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وتكريمهم.

بدوره، اكد مسؤول اتحاد لجان الطلبة الثانويين بمحافظة غزة الرفيق عصام صقر، أن تكريم الناجحين والمتفوقين في نتائج الثانوية العامة، هي رسالة دعم واسناد للطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية وتفوقهم واكتسابهم مهارات باعتبارهم جيل بناء الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

ودعا صقر الحكومة الفلسطينية لدعم الجامعات والمعاهد الفلسطينية وانقاذها من أزماتها المالية والتعجيل بتشكيل الصندوق الوطني لدعم الطلبة. مطالباً إدارات الجامعات بخفض الرسوم الدراسية وتوسيع دئرة المنح والقروض للطلبة الجامعيين حتى يتمكنوا من إسكمال مسيرتهم الجامعية.

وجدد صقر دعوته لإطلاق الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهدات وتعزيز حرية الرأي والتنظيم النقابي، وإجراء انتخابات مجالس الطلبة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل بما يعزز المشاركة والدفاع عن مصالح وهموم الحركة الطلابية.
 

#الجبهة الديمقراطية #الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

رئيس وزراء إسرائيل يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

الأخبار الرئيسية

السنوار

صحيفة اسرائيلية تتساءل.. في “حوار الصواريخ”: من الذي سيعد أيامه.. غانتس أم السنوار؟

99

محدث: تفجير في محيط مطار كابل وأنباء عن قتلى وجرحى بينهم عسكريون أمريكيون

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

ما الذي جعل التقييم الاستخباراتي لقطاع غزة يتغير في خمس ساعات؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية