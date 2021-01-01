مركز "إنسان" يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح للمعتقلة "أنهار الديك" بالولادة بين أهلها

رام الله / سما /

وجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، رسالة لمدير بعثة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية "مريم مولر"، اطلعها على أوضاع المعتقلات في سجون الاحتلال، وما يتعرضن له من إجراءات تنكيل وحرمان لإحدى عشر أم يحتجزهم الاحتلال في سجن الدامون، من اللقاء بأبنائهم واحتضانهم، من بين "40" سيدة وفتاة.



وبين المركز في رسالته أن الاحتلال يحتجز الأم الحامل "أنهار الديك" في ظروف احتجاز غير انسانية، والتي تنتظر أن تضع مولودها خلال أيام قليلة قادمة، حيث تعاني من ألام الولادة، والتي من المفترض أن تُعرض عن الطبيب المختص وتهيئ نفسها وعائلتها لاستقبال مولودها الثاني، إلا أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز أنهار دون مراعاة لظروفها الصحية، بصورة تخالف القانون الدولي ومبادئه و واتفاقية جنيف الرابعة 1949م خاصة في موادها "23، و85، و91".



وطالب المركز في رسالته الصليب الأحمر، أن يقوم بالدور المنوط به، من خلال تشكيل زيارات دائمة لسجون الاحتلال والضغط على ادارة مصلحة السجون والجهات المختصة للسماح للمعتقلة "أنهار الديك" بالولادة بين أهلها وبمستشفى مؤهل لذلك، وتمكينها من حقها بالرعاية الصحية المكفولة لها ولضمان سلامتها وسلامة مولودها، من خلال الإفراج العاجل عنها.