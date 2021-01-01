وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

رام الله / سما /

ترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزارات ، والجهات ذات العلاقة، وأمين سر المجلس.



وقرر المجلس الموافقة على عدة مشاريع ووضعها موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة فلامية بمحافظة قلقيلية، ومخطط هيكلي كفيرت بمحافظة جنين، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع في بلدة برقة بمحافظة رام الله والبيرة، وتعديل تنظيمي لمسارات شوارع في بلدة نزلة عيسى، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى صناعات خفيفة وحرفية في بلدة أبو فلاح، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى صناعي في جماعين، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى معارض تجارية في بيت ايبا.



ووافق المجلس على طلبات استئناف وطلبات لمنح تسهيلات، وذلك في التجمعات التالية( سردا، ورنتيس، ورمون، وعراق بورين، وبورين، وكفر مالك، وتل، وجفنا، وعصيرة الشمالية، وطلب استئناف على مشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع في بيتا، كما ومنح المجلس موافقة أولية لاقامة مدينة رياضية في النويعمة.



وشكل المجلس لجان فرعية وذلك لعدة طلبات ومنها لمشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال لانشاء خزان للمياه العادمة في بلدة برقة بمحافظة نابلس، وطلب استئناف لطلب تسهيلات في بيتين، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى صناعات خفيفة وحرفية في النبي صالح.



وأجل المجلس البت في عدة طلبات لحين استكمال الاجراءات ومنها مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في كفل حارس ومشروع تعديل تنظيمي لتغيير الاستعمال في النويعمة، وطلب استئناف لمنح تسهيلات في عراق بورين.



ورد المجلس مشاريع وطلبات استئناف ومنح تسهيلات وذلك لمشروع تعديل تنظيمي لمسارات شوارع في خاراس، وطلب منح موافقة أولية لمشروع اسكان في (بزاريا، برقة) وطلب استئناف على مشروع تعديل تنظيمي لالغاء مقطع من شارع في سبسطية، وطلب منح تسهيلات لترخيص بناء في اريحا.

