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البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة

الخميس 26 أغسطس 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة



واشنطن /سما/

نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة التقارير الإعلامية التي زعمت اليوم الخميس أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل ستنتهي في غضون 36 ساعة.

وكتب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عبر "تويتر": " لن تنتهي عمليات الإجلاء في كابل خلال 36 ساعة. سنواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة".

جاء تصريح كيربي بعد أن أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن "مصدر مطلع" بأن الولايات المتحدة ستنهي عمليات الإجلاء من كابل الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان" في غضون 36 ساعة، وأن هناك 150 مواطنا أمريكيا فقط إضافة إلى نحو 1.8 ألف موظف أفغاني في السفارة الأمريكية، يتعين نقلهم إلى مطار كابل وإجلاؤهم من البلاد.

#وزارة الدفاع الأمريكية #البنتاغون #افغانستان #حركة طالبان

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