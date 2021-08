البنتاغون يفند مزاعم انتهاء عمليات الإجلاء من كابل في غضون 36 ساعة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة التقارير الإعلامية التي زعمت اليوم الخميس أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل ستنتهي في غضون 36 ساعة.

وكتب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عبر "تويتر": " لن تنتهي عمليات الإجلاء في كابل خلال 36 ساعة. سنواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة".

Evacuation operations in Kabul will not be wrapping up in 36 hours. We will continue to evacuate as many people as we can until the end of the mission. #HKIA