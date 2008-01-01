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الاشغال بغزة: تجاوزنا إزالة 90% من ركام العدوان ونتوقع إنفراجة بالإعمار

الخميس 26 أغسطس 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاشغال بغزة: تجاوزنا إزالة 90% من ركام العدوان ونتوقع إنفراجة بالإعمار



غزة / سما /

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أنه تم تجاوز عملية إزالة الركام الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مايو الماضي بنسبة 90%، مشيرة أنه من المتوقع خلال الأسبوع القادم الانتهاء منها بشكل كامل.

ولفت وكيل الوزارة ناجي سرحان الخميس، خلال حديث لإذاعة صوت الأقصى، إلى أن عملية الإعمار ما زالت تنتظر دخول المواد بحرية كاملة ودخول أموال الإعمار، وحتى اللحظة لم يُسمح بإدخالها لكننا نتوقع انفراجه قريبة حسب المعطيات على الأرض.

وحذر سرحان من استخدام الحديد المستخدم في العناصر الإنشائية الأساسية كالأعمدة والأسطح والقواعد، مستدركاً أنه يُسمح استخدامه في العناصر غير الإنشائية كالأرضيات والأبواب والشبابيك.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من حصر الأضرار، "ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من إعادة دراسة وحصر من لديه مظلمة بوجود أضرار حقيقية ولم يتم تسجيلها، ونحن على استعداد للوصول له وإرسال مهندسين لحصرها وتسجيلها".

وأكد انه تم جمع كافة أضرار الحروب السابقة في الأخيرة (2008 و2012 و2014 و2021) بملف واحد، لافتا أنه تم التركيز بعد الحرب الأخيرة بأن يتم جمع الأضرار الاقتصادية مع ملف عدوان 2021 الأخير بملف واحد.

#وزارة الاشغال #العدوان الإسرائيلي #ازالة الركام #قطاع غزة

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