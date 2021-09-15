سلطة الطاقة بغزة تدعو أصحاب المولدات لتجديد ترخيصها

غزة / سما /

دعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، الخميس، أصحاب المولدات التجارية في القطاع إلى البدء بتجديد طلب ترخيصها للعام الجديد 2021/2022.

وذكرت سلطة الطاقة، في تصريح صحفي، أنّها كانت قد أعفت أصحاب المولدات التجارية عن قيمة الترخيص لعام 2020م/2021م، وتنتهي مدة الإعفاء بتاريخ 15/09/2021م.

وبيّنت أنّ احتساب قيمة الترخيص للعام الجديد يبدأ من تاريخ 15/09/2021م، وفق ما هو مقرر في نظام الترخيص.

وأكّدت على ضرورة التزام جميع أصحاب المولدات بشروط الترخيص التي أعلنتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.