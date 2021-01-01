ميركل تلغي زيارتها إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ألغت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، الخميس، زيارتها التي كانت مقرّرة إلى إسرائيل الأحد المقبل، بحسب ما جاء في بيان عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وأجرى بينيت وميركل اليوم اتصالا هاتفيًا، أرجعت ميركل خلال إلغاء الزيارة إلى الأوضاع في أفغانستان "والحاجة إلى إكمال إخلاء قوات الجيش الألماني من هناك".

وكان من المقرّر أن تعقد الحكومتين الإسرائيلية والألمانية اجتماعًا موحدًّا الأحد المقبل، ضمن الجولات الوداعية التي تجريها ميركل التي تترك منصبها الخريف المقبل.

ويجري بينيت عدّة لقاءات دبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة، كان اللقاء مع ميركل أحدها، وأبرزها لقاء في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن يلتقي خلال الأسبوعين المقبلين بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن، قال بينيت، مساء الثلاثاء، إنه سيناقش "خططًا لوقف برنامج إيران النوويّ"، مع الرئيس بايدن.

وأضاف بينيت "سنتطرق إلى عدة جبهات أبرزها الجبهة الإيرانية، وبخاصة القفزة التي حدثت في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا "سنتحدث عن خطط لوقفه".

وتابع بينيت "سنهتمّ ببعض الإجراءات لتعزيز التفوق العسكري الإسرائيليّ، إلى جانب التعامل في مجالات الاقتصاد، والهايتك، والابتكار، وأزمة المناخ التي تزعجنا جميعًا، وبالطبع مجابهة كورونا".

وانتهى إلى القول "هناك حكومة جديدة في الولايات المتحدة وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أحمل معي روحا جديدة من التعاون، تعتمد على علاقة خاصة وطويلة الأمد بين البلدين".