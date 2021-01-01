وزير إسرائيلي يعارض احتلال القطاع: فشلنا في منع أحداث الداخل فهل يعقل أن ندخل غزة؟

القدس المحتلة / سما /

عارض وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي فكرة عودة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بعد مطالبات من بعد الأطراف في إسرائيل بأن حل المشكلة يكمن في اجتياح القطاع.



وتساءل شاي وفق القناة 7 العبرية: "هل يريدنا أحد أن نعود إلى غزة؟".



وقال: "نحن لم ننجح في مواجهة المواجهات في داخل إسرائيل، فهل من المعقول أن نذهب لغزة لنبحث عن الأسلحة؟"، في اشارة للأحداث العنيفة التي شهدتها المدن العربية في الداخل الفلسطيني خلال عملية "حارس الأسوار" في مايو الماضي.



وأضاف: "الدخول البري إلى قطاع غزة لا جدوى منه".