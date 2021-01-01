الصحة الإسرائيلية بصدد إعادة النظر بافتتاح السنة الدراسية

القدس المحتلة / سما /

تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية إجراء تقييمات جديدة حول فتح السنة الدراسية في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل. وقالت رئيسة قسم صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، إيلانا غانس، خلال اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الخميس، إنه "في الأيام المقبلة ستجري إعادة تقييم بشأن افتتاح السنة الدراسية" وذلك في حال استمرار تزايد انتشار فيروس كورونا.

وأضافت غانس أنه "نريد فتح السنة الدراسية كالمعتاد مع كافة الوسائل التي تضمن بقدر الإمكان منع حضور أولاد مرضى (بكورونا). ونأمل أن يكون الوضع افضل، ورأينا طوال السنة الدراسية (الماضية) الأضرار من جراء عدم عودة الأولاد إلى المدارس".

وجاءت أقوال غانس في اعقاب ملاحظة قدمها رئيس اللجنة البرلمانية، عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، أن "افتتاح السنة الدراسية سيؤدي بالضرورة إلى تناقل العدوى، وهذا يمس بإستراتيجية وزارة الصحة. ولو كنتم ستفتحون السنة الدراسية في تشرين الأول/أكتوبر، لكنتم في وضع أفضل بكثير، والآن هذا فتح السنة الدراسية بعد أسبوع يتناقض مع الرغبة للوصول إلى أكبر عدد من المتطعمين".

واعتبر مدير عام وزارة التربية والتعليم، يغآل سلوفيك، أنه لا جدوى من تأجيل افتتاح السنة الدراسية. وقال لموقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، إنه "بحثنا في البدائل ودلالاتها، لكن الافتتاح في أيلول/سبتمبر تغلب. وطالما أن مطار بن غوريون مفتوح، وهناك احتفالات في المتنزهات، فإن جهاز التعليم يجب أن يبقى مفتوحا وأن يكون الأخير الذي يغلق، إذا كان سيتم إغلاقه أصلا. وجهاز التعليم لا ينشر تناقل العدوى وإنما يعكس صورة الوضع في المجتمع، كما أنه يعرف كيفية الاعتناء بنفسه".

وأفادت بيانات وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل 8800 إصابة بكورونا أمس، غثر إجراء 139,018 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 6.57%. وارتفع عدد الوفيات إلى 6909 مرضى بكورونا منذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة 689 مريضا، بينهم 135 يخضعون لتنفس اصطناعي.

وبلغ عدد المتطعمين بالجرعة الثالثة ضد كورونا 1,772,358 شخصا، و5,459,308 تلقوا الجرعة الثانية، و5,933,086 تلقوا الجرعة الأولى.