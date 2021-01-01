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القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

الخميس 26 أغسطس 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين



جنين / سما /

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في محافظة جنين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر في متابعة المطلوبين للقضاء ومحاربة ظاهرة المركبات الغير قانونية في جنين تم القبض على 20 مطلوب للعدالة ونفذت 162 مذكرة قضائية منها 132 أمر حبس بمبالغ مالية قرابة مليون ونصف شيقل ، كما ضبطت 20 مركبة و4 ودراجات غير قانونية في عدد من القرى والبلدات في المحافظة .

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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