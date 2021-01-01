مستشفى شهداء الأقصى بغزة يجرى عملية دقيقة لسبعينية

غزة / سما /

أجرى الطاقم الجراحي بمستشفى شهداء الأقصى في قطاع عملية جراحية لسبعينية في قسم عمليات الولادة، كانت تعاني من انتفاخ وثقل في البطن.

وقال الطبيب محمد البلبيسي إنه تم تشخيص الحالة وتصويرها، وتبين وجود تضخم في مبايض المريضة، مضيفا أنه عند إجراء العملية تبين وجود كتلة ورمية في كل مبيض، حيث كان حجم كل مبيض ٣٠×٣٠ سم تقريبا بوزن قرابة ٣ كيلو ونصف لكل واحد.

وأضاف: “بعد استئصال المبايض والرحم، تبين وجود امتداد لكتلة الورم ووجود كتلة ورمية في القولون، وتم استدعاء أطباء من قسم الجراحة العامة وتمت إزالة الكتل الورمية الموجودة في الامعاء الغليظة، وبفضل الله تم خرجت المريضة من قسم العمليات بحالة جيدة ولم يطرأ اي مضاعفات”.

من جانبه، أثنى المدير الطبي بالمستشفى د. إياد الجبري على الجهود المبذولة والتعاون الطبي بين أطباء الولادة وأطباء الجراحة في سبيل خدمة المرضى، مقدما شكره للطواقم العاملة على خدمة المرضى في كافة أقسام ودوائر المستشفى.