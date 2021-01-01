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ورشة عمل لادارات دور الحضانات في نابلس حول تطبيق البروتوكول الصحي لمواجهة الكورونا

الخميس 26 أغسطس 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ورشة عمل لادارات دور الحضانات في نابلس حول تطبيق البروتوكول الصحي لمواجهة الكورونا



نابلس / سما /

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس، اليوم الخميس، ورشة تدريبية لادارات دور الحضانات تم خلالها مناقشة البرتوكول الصحي في ظل التطور الجديد لفايروس كورونا.

وشارك في الورشة التي عقدت في مقر ملتقى رجال اعمال نابلس، مدير مديرية التنمية، محمد بشارات، ومديرة دائرة الحضانات في وزارة التنمية، أمل الحلو، ورئيسة قسم الحضانات لينا المصري، ورئيسة قسم الاسرة والطفولة عريب الدبس، ومشرفة الحضانات ولاء حجازي.

وافتتح بشارات الورشة بكلمة شدد فيها على اهمية قطاع الحضانات، خاصة وانها تهتم بالاطفال دون الاربع سنوات، واهمية السلامة العامة الواجب اتباعها من قبل المربيات في التعامل مع الاطفال، وضرورة التعقيم المستمر سواء في فترة الطعام او العناية بالنظافة الشخصية للاطفال وذلك من اجل توفير بيئة امنة وصحية للاطفال والمربيات.

وأكد على اهمية الالتزام باللائحة التنظيمية التي بموجبها يعطى الترخيص للحضانات عندما تتوفر جميع الشروط المطلوبة للحضانة، من خلال لجنة الترخيص التي ترأسها وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور الشركاء اعضاء اللجنة (الصحة، الاشغال، الدفاع المدني، البلدية، المحافظة).

من ناحيتها، أكدت الحلو ان الوزارة تسعى لتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالطفل والطفولة واهمها اللائحة التنظيمية الخاصة بالحضانات.

ودعت الدبس جميع الحضانات الى الالتزام بعدم استقبال اي زائر داخل الحضانة، وكذلك عدم استقبال الاطفال فوق سن 4 سنوات،

واتخاذ كافة تدابير السلامة العامة للحفاظ على سلامة الاطفال والمربيات على حد سواء.

وتم خلال الورشة استعراض المشاكل التي تواجه المربيات بشكل خاص، والحضانات بشكل عام، وتم الخروج بعدد من التوصيات.

#التنمية الاجتماعية #الحضانات

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