  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس سلطة المياه يبحث أفق النهوض بالواقع المائي في محافظة قلقيلية

الخميس 26 أغسطس 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس سلطة المياه يبحث أفق النهوض بالواقع المائي في محافظة قلقيلية



قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه والوفد المرافق له، وناقش معه الواقع المائي في المحافظة وافق النهوض به.
وشارك في اللقاء العميد حسام ابوحمدة نائب المحافظ ومدير عام الحكم المحلي يعقوب عصفور ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.

وخلال اللقاء ثمن المحافظ دور سلطة المياه وأشار الى أن محافظة قلقيلية من المناطق الغنية بالمياه، وهي تحتاج من جميع الجهات المسؤولة العمل على اغتنام هذه الثروة المائية، مطالبا بربط كافة الابار الموجودة بالمحافظة بالتيار الكهربائي وخاصة الابار المعزولة خلف الجدار وذلك بهدف تخفيض تكلفة استخراج المياه، لافتا الى ان المياه الموجودة في المحافظة تستخدم لاغراض الزراعة والاستهلاك المنزلي لهذا يجب الاسراع في اسناد هذا القطاع للتخفيف على المواطنين وتعزيز صمودهم.

بدوره عبر رئيس سلطة المياه عن سعادته بوجوده في محافظة قلقيلية وأشاد بصمود مواطنيها، مشيرا الى الواقع المائي الذي تعيشه محافظة قلقيلية الامر الذي جعلها تتربع على عرش المياه في فلسطين، لافتا الى أن سلطة المياه تعمل على تعزيز صمود المواطنين في المناطق الحدودية والمناطق التي تخوض تحدي وطني مع الاحتلال والمستوطنين، وعبر عن استعداده بالتعاون مع المحافظة والهئيات المحلية للاستثمار الامثل في قطاع المياه الواعد في هذه المحافظة الواعده، داعيا الى تشكيل لجنة يكون على عاتقها اعداد خطة تساهم في تنمية قطاع المياه، مشيرا الى امكانية عقد شراكة مع وزارة الزراعة والحكم المحلي لتحديد المناطق ذات الاولوية.

#سلطة المياه #مازن غنيم #اللواء رافع رواجبة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

رئيس وزراء إسرائيل يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

غانتس وكوخافي يهددان غزة: إطلاق البالونات والمظاهرات على الحدود ستقودنا لحدث كبير

الأخبار الرئيسية

"يديعوت": محاولات "إسرائيل" شراء هدوء فصائل غزة ستفشل.. وهذا ما تريده حماس

اشتيه

رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

ما الذي جعل التقييم الاستخباراتي لقطاع غزة يتغير في خمس ساعات؟

مؤشرات على نجاح اتصالات احتواء التوتر بين فصائل غزة والاحتلال

الصحة: 3 وفيات و 1788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و343 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية