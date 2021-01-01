رئيس سلطة المياه يبحث أفق النهوض بالواقع المائي في محافظة قلقيلية

قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه والوفد المرافق له، وناقش معه الواقع المائي في المحافظة وافق النهوض به.

وشارك في اللقاء العميد حسام ابوحمدة نائب المحافظ ومدير عام الحكم المحلي يعقوب عصفور ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.

وخلال اللقاء ثمن المحافظ دور سلطة المياه وأشار الى أن محافظة قلقيلية من المناطق الغنية بالمياه، وهي تحتاج من جميع الجهات المسؤولة العمل على اغتنام هذه الثروة المائية، مطالبا بربط كافة الابار الموجودة بالمحافظة بالتيار الكهربائي وخاصة الابار المعزولة خلف الجدار وذلك بهدف تخفيض تكلفة استخراج المياه، لافتا الى ان المياه الموجودة في المحافظة تستخدم لاغراض الزراعة والاستهلاك المنزلي لهذا يجب الاسراع في اسناد هذا القطاع للتخفيف على المواطنين وتعزيز صمودهم.

بدوره عبر رئيس سلطة المياه عن سعادته بوجوده في محافظة قلقيلية وأشاد بصمود مواطنيها، مشيرا الى الواقع المائي الذي تعيشه محافظة قلقيلية الامر الذي جعلها تتربع على عرش المياه في فلسطين، لافتا الى أن سلطة المياه تعمل على تعزيز صمود المواطنين في المناطق الحدودية والمناطق التي تخوض تحدي وطني مع الاحتلال والمستوطنين، وعبر عن استعداده بالتعاون مع المحافظة والهئيات المحلية للاستثمار الامثل في قطاع المياه الواعد في هذه المحافظة الواعده، داعيا الى تشكيل لجنة يكون على عاتقها اعداد خطة تساهم في تنمية قطاع المياه، مشيرا الى امكانية عقد شراكة مع وزارة الزراعة والحكم المحلي لتحديد المناطق ذات الاولوية.