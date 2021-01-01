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الأسير أكرم الفسفوس يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الخميس 26 أغسطس 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أكرم الفسفوس يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

علق الأسير أكرم الفسفوس، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 22 يوما، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن الأسير الفسفوس من بلدة دورا جنوب الخليل، انتصر على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه في 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح ان الاتفاق تضمن كذلك تحديد سقف الاعتقال الإداري لشقيقه محمود، الذي نفذ إضرابا عن الطعام سابقا وعلقه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، بحيث يكون موعد الإفراج عنه في 12 كانون الثاني/ يناير المقبل.

#الأسير أكرم الفسفوس #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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