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بعد سقوط "المواطنة".. زيادة كبيرة بعدد طلبات الحصول على لم الشمل من قبل الفلسطينيين

الخميس 26 أغسطس 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد سقوط "المواطنة".. زيادة كبيرة بعدد طلبات الحصول على لم الشمل من قبل الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع القناة العبرية السابعة، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الداخلية الإسرائيلية إنه تم تقديم ما لا يقل عن 1200 طلب من قبل الفلسطينيين للحصول على لم شمل أسرهم، وذلك بعد أقل من شهر ونصف من سقوط قانون المواطنة المثير للجدل.
 
ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوجوا من فلسطيني الداخل طلبات للحصول على الهوية.
 
في الوقت نفسه، تقترح وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد مرة أخرى أن تغير المعارضة رأيها في ضوء هذه الأرقام وتوافق على إعادة تفعيل قانون الجنسية الذي سقط في الكنيست من أجل وقف تدفق الطلبات المقدمة من الفلسطينيين.

#قانون لم الشمل #العائلات الفلسطينية #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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