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رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية

الخميس 26 أغسطس 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: تذليل جميع العقبات أمام وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.. وفق هذه الآلية



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في قطاع غزة.

وأضاف اشتية، في بيان، اليوم الخميس، بأن إيصال المساعدات سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما تم الايعاز لسلطة النقد لضمان وصول أموال المساعدات القطرية إلى مستحقيها.

وشدد اشتية على حرص الحكومة لتوفير كل دعم ممكن لأهلنا في القطاع، داعيا إلى رفع الحصار، وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، لتوفير المأوى للعائلات التي فقدت بيوتها، خاصة قبل حلول فصل الشتاء.

كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة.

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