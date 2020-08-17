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تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة

الخميس 26 أغسطس 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسير أحمد حمامرة (24 عاما)، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وبينت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأسير حمامرة يعاني من مشاكل بالقولون وأعصاب المعدة، وارتفاع في ضغط الدم، إلى جانب تضخم بالغدد، كما أنه خسر 17 كيلوغراما من وزنه.

ولفتت الى أن والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة تواصل إضرابها عن الطعام إسنادا له منذ نحو أسبوعين.

يشار إلى أن الأسير حمامرة (24 عاما)، معتقل في سجن النقب منذ تاريخ 17-8-2020، وبدأ الاضراب عن الطعام بتاريخ 25-7-2021، وهو متزوج وله ابن عمره 7 أشهر، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته للمرة الثانية، بعد اعتقال لمدة عامين ونصف العام.

#أحمد حمامرة #هيئة شؤون الأسرى

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