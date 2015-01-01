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أمريكا.. الإعدام لقاتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء

الخميس 26 أغسطس 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا.. الإعدام لقاتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء



وكالات / سما /

أقرت محكمة استئناف أمريكية حكم الإعدام الصادر بحق المواطن، ديلان روف، القومي الذي قتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء عام 2015.

وأصدرت محكمة الاستئناف المكونة من 3 قضاة في الدائرة الرابعة الأمريكية، الأربعاء،  قرارا يؤكد حكم الإعدام بحق روف، حسبما نقلته وكالة "رويترز" عن وثائق قضائية.

وكتب القضاة في نص الحكم: "لا يوجد سجل بارد أو تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن ينقل الرعب الكامل لما فعله روف... جرائمه تجعله معرضا لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".

وروف البالغ حاليا 27 عاما يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السوداء في كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية في عام 2015، حسبما أفادت وثائق المحكمة، وأصدرت السلطات القضائية في يناير 2017 حكما بإعدامه.

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