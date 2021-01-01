  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

الخميس 26 أغسطس 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك



وكالات / سما /

إذا كنت تعتقد أن بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك مستهدف من قبل المتسللين، فهناك موقع ويب يمكنه مساعدتك في اكتشاف ذلك.

ويتيح لك برنامج Have I Been Pwned كتابة عنوان البريد الإلكتروني أو الرقم الذي تقلق بشأنه وسيخبرك ما إذا كنت وقعت ضحية اختراق للبيانات.

كيفية استخدام Have I been Pwned

كل ما عليك القيام به هو زيارة هذا الموقع وكتابة كلمة المرور الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان  وقع إصدارها في إحدى خروقات البيانات العديدة في السنوات الأخيرة.

وإذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى التأكد من عدم استخدامها مرة أخرى.

وسيتم إخبارك بعدد الانتهاكات التي تورطت فيها معلوماتك وبعض المعلومات حول تلك الانتهاكات.

ويوضح الموقع: "الخرق" هو ​​حادث يتم فيه الكشف عن البيانات للجمهور عن غير قصد. ويساعدك استخدام باسورد1 ( 1Password )، وهو برنامج لحفظ كلمات المرور، على التأكد من أن جميع كلمات المرور الخاصة بك قوية وفريدة من نوعها بحيث لا يؤدي خرق إحدى الخدمات إلى تعريض خدماتك الأخرى للخطر".

ويُنصح بتغيير كلمات المرور الخاصة بك في حال التعرض للاختراق، ويُنصح أيضا بتمكين المصادقة الثنائية.

ويمكن التسجيل في Have I been Pawned، للحصول على إشعارات حول أي انتهاكات أخرى.

ويشار إلى أنه تم تأسيس الموقع من قبل خبير الأمن الرقمي تروي هانت.

#بيانات #حيلة #التحقق #البريد الالكتروني #رقم هاتف

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

رئيس وزراء إسرائيل يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

غانتس وكوخافي يهددان غزة: إطلاق البالونات والمظاهرات على الحدود ستقودنا لحدث كبير

الأخبار الرئيسية

ما الذي جعل التقييم الاستخباراتي لقطاع غزة يتغير في خمس ساعات؟

مؤشرات على نجاح اتصالات احتواء التوتر بين فصائل غزة والاحتلال

الصحة: 3 وفيات و 1788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و343 حالة تعافٍ في فلسطين

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

بينيت خلال لقائه بايدن : "سيلقي بكامل المسؤولية" على السنوار والاخير سيدعمه اذا قرر شن عملية عسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية