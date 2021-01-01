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"هنية" يكرم خدمات جباليا وأهلي النصيرات بطلي دوري الدرجة الثانية

الخميس 26 أغسطس 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يكرم خدمات جباليا وأهلي النصيرات بطلي دوري الدرجة الثانية



غزة / سما /

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بطلي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2021، خدمات جباليا عن فرع (غزة والشمال) وأهلي النصيرات عن فرع (الوسطى والجنوب)، وحصل كلا الناديين على مكافأة المجلس الأعلى بقيمة (2000) دولار.

وجرى الحفل مساء اليوم الأربعاء في استاد فلسطين الرياضي، بحضور وجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم، وإياد المغاري رئيس بلدية النصيرات واللواء جمال الجراح رئيس نادي خدمات جباليا، ود. محمد أبو عون رئيس نادي أهلي النصيرات.

وقدم عبد السلام هنية التهنئة للناديين وتمنى لهما التوفيق في الموسم المقبل وخوض منافسات دوري الدرجة الأولى، وعبر هنية عن تقديره لإدارتي الناديين وجهودهما في دعم اللاعبين حتى تحقيق الصدارة والتأهل.

كما أشاد بمنظومة اتحاد كرة القدم وإدارة البطولات بكل اقتدار وإنجاز الموسم الرياضي بنجاح.

بينما شكر وجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم جهود المجلس الأعلى في دعم القطاع الرياضي، وحيا دور عبد السلام هنية في دعم وتكريم الفرق الفائزة وتشجيع المنافسة والارتقاء بكل مكونات الرياضة الفلسطينية.

وفي نهاية الحفل تسلم كلا الناديين درع المجلس الأعلى وميداليات الفوز وسط فرحة كبيرة غمرت اللاعبين وتوجت الإنجاز الذي حققه الناديان في الموسم الرياضي.

#دوري الدرجة الثانية #عبد السلام هنية #خدمات جباليا #أهلي النصيرات

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