"النضال الشعبي" تدعو لحملة دولية ومحلية للضغط من أجل الإفراج عن الأسيرة الديك

رام الله / سما /

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، لحملة محلية ودولية واسعة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك، الحامل في شهرها التاسع، وضرورة توفير رعاية طبية خاصة لها.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، ممثلها في الهيئة العليا لشؤون الأسرى صهيب عطايا، إن الأسيرة الديك بعثت برسالة مؤثرة، تشكو فيها آلام السجن، وتكشف عن مخاوفها من الولادة في ظروف غير طبيعية وغير إنسانية، الأمر الذي يتطلب الإفراج الفوري عنها.

وتابع عطايا إن الأسيرات في سجون الاحتلال يعانين من أقسى أنواع القهر والحرمان، إضافة الى ظروف الاعتقال اللاإنسانية، والمخالفة لكافة المواثيق الدولية والانسانية.

وذكر أن ظروف الاعتقال وسجون الاحتلال غير مهيأة للولادة، وتربية الطفل، وأن الصليب الاحمر وكافة المؤسسات الحقوقية تدرك ذلك، لافتا إلى أن عدم التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأم الأسيرة وطفلها تتحمل مسؤوليته كافة المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان.

ودعا عطايا أبناء شعبنا للمشاركة في الاعتصام التضامني غدا أمام منزل الأسيرة الديك، عند الساعة الخامسة مساء في قرية كفر نعمة غرب رام الله، كما دعا كافة الجاليات الفلسطينية لتنظيم الوقفات المساندة من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الديك وفضح وتعرية حكومة الاحتلال وعنصريتها وفاشيتها.